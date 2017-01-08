Blue Coral Galaxy S7 Edge Avrupa yakında gelecek

Samsung, Kasım ayında Galaxy S7 Edge için Blue Coral modelini tanıtmıştı. Şimdi ise telefonun Avrupa’da satışa çıkacağı duyuruldu.

Güncellenme 08 Ocak 2017 19:03

Blue Coral olarak adlandırılan yeni mavi renk, şu ana kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birkaç Asya ülkesinde bulunuyordu. Bu durum çoğu kullanıcı için can sıkıcı bir durum olsa da Samsung tarafından konuyla ilgili hamle geldi.

Hollanda’da Listelendi!

Akıllı telefon, Hollanda'daki resmi web sitesinde listelenmiş durumda. Böylece yapılan bu hamle ile birlikte Galaxy S7 Edge’nin mavi rengi için çalışmalara başlandığı ve cihazın diğer Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Yeni Renkteki Galaxy S7 Edge Kaç Para?

Sitede fiyat etiketi eklenmemiş olmasına rağmen, Galaxy S7 Edge’nin diğer versiyonları Hollanda'da 799 Euro’dan satılıyor. Bu nedenle Blue Coral modelinin de bu fiyat civarında olması bekleniyor.

5 Renk Piyasada!

Şu anda Avrupa’daki kullanıcılar için siyah, altın, beyaz, gümüş ve pembe olmak üzere Samsung Galaxy S7 Edge renk seçenekleri mevcut.

Blue Coral ile birlikte farklı bir siyah tonun olan Black Pearl de geldiğinde, Avrupa'daki müşteriler yedi farklı Galaxy S7 Edge renk seçeneği arasından seçim yapabilecek.

Galaxy S7 Edge yeni rengi ile ilgili elde edilen detaylar şimdi sadece bu bilgiler ile sınırlı. Fakat renk için kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.