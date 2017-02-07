Blackberry Yeni Bir Anlaşma İmzaladı

Blackberry telefonlarının daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmesi adına yapılan önemli bir anlaşma bugün duyuruldu.

Güncellenme 07 Şubat 2017 16:11

Blackberry marka telefonlar ile piyasaya giriş yapan TCL, bu konuda önemli anlaşmalar yaparak telefonların yüksek satış rakamlarına ulaşmasını amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Hindistan ve bölgedeki diğer pazarlar için önemli lisans anlaşmalarının yapıldığı ve bu lisans anlaşmaları ile birlikte telefonun daha fazla kişi ulaşabileceği belirtildi.

1.5 milyar kişinin bulunduğu hesap edildiğinde yapılan anlaşmaların önemi oldukça artıyor. Blackberry markasını aldıktan sonra ilk telefon modellerini piyasaya sunan TCL bu konuda oldukça iddialı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Dün yapılan lisans anlaşmaları ile birlikte potansiyel müşterilere ulaşma noktasında önemli bir adım atan Blackberry, Dtek50 ve Dtek60 telefon modellerinin Hindistan'da dağıtımı için de yine benzer anlaşmalar yapmış ve telefonlardan iyi satış rakamları almayı başarmıştı.

Bölgedeki Etkinliği Artacak

Blackberry'nin bölgedeki etkin firmalardan birisi olan Optiemus Infracom ile anlaşma yaptığı öğrenilirken telefonların tasarım, üretim, satış, tanıtım ve tüm destek aşamasında bu firma görev alacak ve Blackberry ile birlikte önemli bir iş ortaklığı yapılacak. Yapılan bu anlaşmanın Blackberry’e neler katacağı, nasıl bir kazanç sağlanacağı önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde görülecek.

Blackberry tarafından yapılan paylaşımlar ile birlikte bu konuda önemli bir adımın atıldığı da görülürken, yapılan tüm bu çalışmalar markanın mobil piyasadan daha fazla pay almasını sağlayabilir.