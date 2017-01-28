BlackBerry Mercury Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

BlackBerry, markanın fiziksel klavyesini içeren tane akıllı telefon ile giriş yapmaya hazırlanıyor. BlackBerry Mercury için detaylar şöyle;

Güncellenme 28 Ocak 2017 19:45

2015 yılında başlatılan BlackBerry Priv piyasadan beklenenleri veremedi. Şimdi ise BlackBerry adını taşıyan ve bir QWERTY klavyeye sahip başka bir Android telefonu Çinli üretici TCL ile ortak olarak üretildi. BlackBerry Mercury markanın şu anda en büyük umutlarından birisi.

BlackBerry Mercury Donanımları Nasıl?

BlackBerry Mercury için şu anda daha çok söylentiler gündemde. Fakat yapılan sızdırmalara göre 1080 x 1680 çözünürlüğe sahip 4.5 inçlik bir ekran kullanılacak. Bu donanım Priv'in 2K çözünürlüğü ve 1440 x 2560 piksel değerinden daha düşük olduğunu gösteriyor. Cihazın kalbinde hayal kırıklığı yaratan diğer bir donanım ise Snapdragon 821.

Priv'in 3GB RAM'i paketlediği göz önüne alındığında, BlackBerry Mercury modeli içni 4 ya da 6 GB tercihinin yapılması bekleniyor. Özelikle RAM’de aynı tercihin yapılması BlackBerry Mercury için büyük dezavantajlardan birisi olacak. Cihaz için merak edilen diğer detay kameralar olsa da BlackBerry Mercury hakkında henüz kameralar içni sızdırma yapılmadı. Bu bakımdan BlackBerry Mercury içni yapılacak tanıtımlar bekleniyor.

BlackBerry Mercury markanın geleceğe umutlu bakması adına büyük bir öneme sahip. Kullanıcıların beklentilerinin karşılanması BlackBerry için yeni bir dönem başlatabilir.