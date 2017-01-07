BlackBerry Mercury CES’te Görüldü

BlackBerry tarafından uzun süreden beri üzerinde çalışmaların yapıldığı bilinen BlackBerry Mercury, CES dahilinde artık net bir şekilde karşımızda.

Güncellenme 07 Ocak 2017 18:55

Mobil sektörün belki de en çok hayal kırıklığı yaratan markalarından birisi olan BlackBerry, yeni modeli ile şansını yeniden mobil sektörde değerlendiriyor. Özellikle BlackBerry ile TCL arasında yapılan son anlaşma dahilinde mobil bölümün el değiştirildiği BlackBerry’de yaşanan değişiklik sonrasında en önemli sınav BlackBerry Mercury ile birlikte. Kalite ve gelişmiş güvenlik ile özleşen BlackBerry, buna rağmen değişime ayak uyduramadı.

BlackBerry Mercury Şartları Değiştirecek Mi?

BlackBerry, son yıllarda zor zamanlardan geçti. 2016'daki en yeni iki modeli olan DTEK50 ve DTEK60, Çinli OEM TCL tarafından üretildi. İlk başlarda bu hareket, BlackBerry'nin donanım imalatını dış ticarette üçüncü partilere verdiğini düşündürdü. Her iki telefonun da mevcut Alcatel modelleri üzerinde küçük değişiklikler yapılarak üretildiği görülünce üstelik tartışmalar daha da arttı. Fakat artık her şey net ve BlackBerry Mercury tamamen TCL tarafından üretiliyor.

BlackBerry Mercury için panelde 1080p çözünürlük, 4GB RAM, 64GB depolama, 13MP artı 8MP çift kamera ayarı ve Snapdragon 821 yonga seti ile gelen telefon, etkileyici sayılabilir. Tanıtımlarda aslında telefonun donanımları da çok fazla dikkat çekmedi. En çok merak edilen BlackBerry Mercury ile birlikte markanın piyasada ne kadar başarılı olacağı.