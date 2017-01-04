BlackBerry Geliyor! Peki, Eski Günlere Dönecek Mi?

BlackBerry, Çinli bir şirket sayesinde çıkış yolunu arıyor. Peki, yeniden piyasaya çıkacak BlackBerry modeller dikkat çekebilecek mi?

Güncellenme 04 Ocak 2017 21:06

Las Vegas otelinde, BlackBerry logosuyla süslenmiş bir süit, üç özel podyum içerisinde BlackBerry telefonları gösterimde duruyor. İşte CES 2017’nin BlackBerry hikayesi başladı.

CES 2017 İle BlackBerry Dönüyor!

CES 2017’de başlatılan tanıtımlar ile birlikte BlackBerry TCL ile yeniden sahnelere geri dönüyor. TCL daha çok televizyonları ile ünlü olsa da Çin merkezli firma Mercury olarak anılacak yeni telefon mobil piyasada fark yaratmaya çalışacak. Özelikle BlackBerry’nin mobil bölümünün TCL tarafından satın alınması mobil sektörde sürpriz bir etki yaratsa da TCL bu konuda oldukça iddialı.

Piyasa Analizleri TCL’ye Şans Vermiyor!

Piyasa analiz firması IDC'ye göre, BlackBerry’nin pazar payı yüzde 1’in dahi altına geriledi. Bu bakımdan BlackBerry’nin satın alınması aynı zamanda ölü bir yatırım olarak da değerlendiriliyor. Tüm bu değerlendirmelere ve iddialara karşın ise TCL son derece kararlı bir şekilde ilk modeli piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Önceki Modellerde Yardım Etti

Aslında BlackBerry’nin başarısız olmasında TCL’nin parmağı var. Teknoloji dünyasında çok bilinmese de BlackBerry ile ortak bir şekilde çalışan TCL, BlackBerry DTEK50 ve DTEK60 telefonlarını ortak bir şekilde piyasaya sunmuştu. Şimdiki senaryoda ise BlackBerry geri çekildi ve sadece isim hakkını TCL’ye bırakarak mobil sektörü geriden izlemeye başladı.