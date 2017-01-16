Black Hat ve Def Con Konferansı Yine Dikkat Çekti!

Black Hat ve Def Con konferanslarında dünya genelindeki en önemli ve güçlü hackerlar bir araya gelerek, sektörü konuşuyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 07:23

Bu yıl gerçekleşen Def Con hacker konferansı için Las Vegas’a 25 binden fazla ziyaretçi akın etti. Her zamanki kadar renkli bir katılımın olduğu toplantılar artık birkaç yıl öncesi gibi ziyaretçilerin tutuklandığı olay mahalleri değiller; hacker’lar da organizatörlerin ricası üzerine dijital yeteneklerini otelin muhasebe sistemleri üzerinde sergilemiyor.

Kurucudan Mesaj Var!

Kurucu Jeff Moss, önümüzdeki yıl 25. kez yapılacak olan konferansın, yüksek katılım nedeniyle ünlü Caesar’s Palace otelinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu da, daha iki yıl öncesine kadar kuytu otellerde gerçekleşen Def Con konferanslarında büyük yol kat edildiğinin bir işareti. Ziyaretçi sayısının artması, gittikçe bilgisayar ağlarına daha bağımlı hale gelen dünyada BT güvenliğine olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Her türlü cihazda güvenlik açıklarına dair sunumların yanında bu yılki etkinlik 2 heyecanlı olaya daha sahne oldu: Dünyada ilk kez, birkaç milyon dolara varan bir ödül karşılığında, iki bilgisayar karşı karşıya gelerek birbirlerinin cihazlarını hack’lemek, yazılımlarına güncellemeler yolu ile güvenlik açıkları sokmak için mücadele etti. İkinci yarışmada ise “GGC (Cyber Grand Challenge – Büyük Siber Meydan okuma” adı verilen bu mücadelenin galibi, dünyanın en iyi hacker takımları ile karşı karşıya geldi ve büyük bir yenilgi aldı