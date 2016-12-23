BitTorrent'in Canlı Video Uygulaması iOS'ta

BitTorrent Mayıs ayında tekrar piyasaya sürülürken aradan geçen ayların ardından iOS için BitTorrent canlı video desteği sunuldu.

Güncellenme 23 Aralık 2016 16:32

Yaklaşık 6 aylık sürenin ardından BitTorrent tarafından yapılan resmi açıklamalarda BitTorrent canlı video uygulamasının iOS için de geliştirildiği ve artık kişilerin iOS üzerinden uygulamayı indirerek BitTorrent canlı videoyu deneyimleyebilir.

BitTorrent Live, Fire TV, Apple TV ve macOS'ta uzun süreden beri mevcut olsa da Haziran ayında iOS'a gelmesi planlanan değişiklik yapılan gecikme sonrasında Aralık itibari ile BitTorrent canlı video için gelişme sağlanabildi.

BitTorrent Canlı Videoda Neler Var?

BitTorrent canlı video kapsamında 16 kanal ön plana çıkarken, dünya genelinde en çok izlenen kanallardan olan NASA, One World Sports ve Fransa 24 gibi seçenekler mevcut. BitTorrent Live'ın ardındaki teknoloji oldukça farklı. Dosya paylaşım sistemindekine benzer bir strateji yürütülmezken daha çok peer-to-peer üzerinden işlemler yürüyor. Bu özelikle akışında herhangi bir sorunun yaşanmadığı video deneyimini ifade ediyor.

BitTorrent canlı video için yapılan bu gelişme ile birlikte artık iOS üzerinden milyonlarca kişiye ulaşılabilmesi mümkün. Bu açıdan resmen uygulamanın sunulmasının ardından BitTorrent canlı video ile birlikte hareketlenmenin yaşanması söz konusu.

Eğer bu uygulamayı indirmek istiyorsanız App Store üzerinden resmi uygulama sayfasına erişim sağlayabilir ve BitTorrent canlı video uygulamasını resmi olarak cihazınıza indirebilirsiniz.