Bitcoin Sektörü Büyüyor

Bitcoin ile ilgili yapılan son değerlendirmelerde piyasadaki Bitcoinlerin piyasa değerinin 14 milyar doları aştığı belirtildi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 22:15

Sanal para birimi olarak kullanılan Bitcoin önemli bir piyasa yaratırken özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dahi artık Bitcoin kullanılabiliyor. Bitcoin’in bu kadar popüler hale gelmesi piyasanın daha da büyümesine yol açtığı gibi yapılan son açıklamalarda piyasada kullanılan Bitcoin’lerin 14 milyar dolarlık bir piyasa değeri oluşturduğu ve bu konuda yeni bir rekorun kırıldığı belirtildi.

Sanal Para Birimi Çok Sevildi

2014 yılının Ocak ayından itibaren en yüksek değerine ulaşmayı başaran Bitcoin, 800 dolar seviyesini geçerken son olarak 875 dolar üzerinden işlem görüyordu. Bu bakımdan yaşanan artış bu sektöre olan ilgiyi daha da arttırdı. 2016 yılının başında 435 dolardan işlem gören Bitcoin 2016'nın sonlarına doğru iki katına varan bir artış yaşaması da kişilerin yatırım aracı olarak dahil Bitcoin’i tercih etmesini mümkün kılıyor.

900 Sınırı Aşılabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçim sonrasında Bitcoin giderek daha da yükseliş gösterirken son 18 gün içerisinde minimum rakamlar 866 dolar ile sınırlandırıldı. Üstelik bazı günlerde 896 dolara kadar yükselen bir değere sahip olan Bitcoin 900 barajını de geçebileceğini gösteriyor. Arzın devam etmesi rekorların gelmesini sağlarken yapılan resmi açıklamalara göre her 10 dakikada bir 12.5 yeni kripto sisteme ekleniyor. Bu açıdan sürekli kazandıran ve oldukça ilgi çeken bir sistemin varlığından söz etmek mümkün.