Bitcoin Fiyatı En Yüksek Seviyeye İlerliyor!

Bitcoin son bir ayda \% 30, son 3 ayda ise \% 50 artış gösterdi. Şimdi ise rekora doğru koşuyor. İşte sanal para ile ilgili piyasa bilgileri.

Güncellenme 28 Aralık 2016 23:33

Bitcoin için güncel fiyat yaklaşık 950 doları geride bırakıyor. Bu noktada ise gözler 1.000 dolara Bitcoin’in çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

Dalgalanmalar Var!

Bitcoin için son dönemlerde ciddi oranlarda dalgalanmalar yaşanırken sadece üç ay içerisinde yüzde 50 oranında değerlenen Bitcoin için ciddi, sert bir düşüş de bekleniyor. Bu açıdan hızlı çıkış yaşanabildiği gibi hızlı bir düşüş de görülebilir. Üstelik şu anda dünyada genel ekonomik belirsizlikler var. Bitcoin'e paralel olarak işlem gören emtialardan olan borsa için işler yolunda. Bu da Bitcoin için destekleyici güçlerden birisi.

2017’de Neler Olacak?

2017'nin Bitcoin için neler getireceğini görmek ilginç olacak. Genel düşünce şu an için ödeme platformu olarak Bitcoin'in yaşamını yitirmediği. Öyle ki Bitcoin için son 6 aylık süre içerisinde ciddi eleştiriler getirilmiş, piyasanın artık ömrünü tükettiği bile söylenmişti. Fakat yaşanan son gelişmelere bakıldığında sürpriz bir şekilde Bitcoin’in yükseldiğini ve en parlak dönemlerini yaşadığı belirtilebilir.

3 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Bitcoin için önemli detaylardan birisi de şu anda dahi 3 yılın en yüksek rakamına ulaşılmış olması. Bu açıdan Bitcoin için düşüş yaşanmış olsa da rekor seviyelere şimdiden çıkıldı.