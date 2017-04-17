BİRKONFED Başkanı Ünsal: "Son derece hayati bir fırsat yakalandı"

Anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasından 'evet' çıkmasını değerlendiren BİRKONFED Başkanı Ünsal "hayati bir fırsat yakalandı" yorumunda bulundu.

Güncellenme 17 Nisan 2017 13:26

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesiyle Türkiye'nin son derece hayati bir fırsat yakaladığını bildirdi.

Osman Ünsal, referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, milletin, tarihi öneme sahip bir seçimi büyük bir olgunluk ve demokratik katılımla tamamladığını kaydetti.

Ünsal, "Tecelli eden neticenin milletimiz, ülkemiz, geleceğini Türk milletinin kaderinde ve istikbalinde gören gönül coğrafyamız ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Milletleri millet yapanın ferdi şuur, vatandaşlık bilinci ve aynı hedef üzerinde birleşebilmek olduğunu ancak liderliğin de bunlar kadar önem taşıdığını kaydeden Ünsal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarih milletiyle barışık, milletine inanan ve milletinin kendisine inandığı güçlü liderlerin, milletiyle birlikte yazdığı başarı destanlarıyla doludur. Büyük şair Arif Nihat Asya'nın dediği gibi 'Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır!' Halkımızın teveccühüyle getirilen yeni sistem inşallah yeni Fatihlerin, yeni Selimlerin, yeni Süleymanların tarih sahnesindeki yerini almasını sağlayacaktır. Güçlü liderler ve güçlü, geleceğine inanmış milletimiz dünyaya uzun süredir hasret kaldığı adaleti yeniden getirecek, birkaç ülkenin elinde kalmış, prangalar altında tutulmuş dünya için ümit kapısı haline gelecektir."

"Sistemin prangalardan arındırılması gerekiyordu"

Osman Ünsal, ekonomide, sanatta, ticarette, iş dünyasında, yaşamın dört bir yanında zorluk çıkaran, günlük hayatı formalitelere boğan zorlukların giderilmesi için son derece hayati bir fırsat yakalandığını aktardı.

BİRKONFED olarak konunun gündeme geldiği ilk andan itibaren açık ve net şekilde destekçisi olduklarını belirten Ünsal, "Gerek saha çalışmaları gerekse kendi tecrübelerimize dayanarak mevcut sistemin zorluklarını gayet iyi biliyorduk. Bunun giderilmesi için hedef odaklı, lüzumsuz tartışmalardan ve prangalardan arındırılmış bir sistemin gerekliliğine inandık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibinin vizyonuna hep inandık ve saygı duyduk. Süreçte konunun tam olarak anlaşılması ve halkımıza anlatılması için elimizden gelen tüm imkanlarımızla sahada yer aldık." ifadelerini kullandı.

Ünsal, "Yüce milletimize, bu yeni sisteme geçilmesinde üstün liderliğiyle öncülük yapan sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, ayrıca her türlü çalışmada aktif ve etkin şekilde yer alan BİRKONFED ailesine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA