Birce Akalay yeni aşka yelken açtı
Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Sarp Levendoğlu'ndan 3 ay önce boşanan Birce Akalay'ın balet Can Tunalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Sarp Levendoğlu’ndan Ocak 2017’de boşanan Birce Akalay’ın yaklaşık 10 gündür balet Can Tunalı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
birliktelik, Can Tunalı’nın sosyal medyadan paylaştığı bir karenin altına “Eve peri geldi” diye yazmasıyla ortaya çıktı.
O İDDİALARA YANIT
Bir gazetede Akalay'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisi olduğu iddia edilmiş ve Başak Dizer'in tasarımlarının yüzü olacağı öne sürülmüştü.
Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Hayat Öğretmen karakterine hayat veren Akalay, bu iddiaları yalanlayarak hukuki işlem başlatacağını açıklamıştı.
NTV