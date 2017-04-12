Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Sarp Levendoğlu'ndan 3 ay önce boşanan Birce Akalay'ın balet Can Tunalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 15:10