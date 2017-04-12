Birce Akalay yeni aşka yelken açtı

Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Sarp Levendoğlu'ndan 3 ay önce boşanan Birce Akalay'ın balet Can Tunalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 15:10

Sarp Levendoğlu’ndan Ocak 2017’de boşanan Birce Akalay’ın yaklaşık 10 gündür balet Can Tunalı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

birliktelik, Can Tunalı’nın sosyal medyadan paylaştığı bir karenin altına “Eve peri geldi” diye yazmasıyla ortaya çıktı.

O İDDİALARA YANIT

Bir gazetede Akalay'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisi olduğu iddia edilmiş ve Başak Dizer'in tasarımlarının yüzü olacağı öne sürülmüştü.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Hayat Öğretmen karakterine hayat veren Akalay, bu iddiaları yalanlayarak hukuki işlem başlatacağını açıklamıştı.

NTV


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