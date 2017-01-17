Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu tek celsede boşandı

Ünlü çitfin 2 yıllık evliliği 10 dakikada noktalandı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 20:11

2014 yılında nikâh masasına oturan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çifti, önceli gün Anadolu Aile Mahkemesi’nde evliliklerini noktaladı.

Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, üçüncü kararlarından geri adım atmadı. 1 Ağustos 2014’te evlenen ünlü çift, tek celsede ayrıldı.10 Ocak 2017’de Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran Levendoğlu, “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle, kendisi gibi oyuncu olan eşi Akalay’dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti. Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı. 32 yaşındaki Akalay, adliyede avukatıyla görüşme yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı.Boşanma nedenleri arasında 35 yaşındaki Levendoğlu'nun Derya Şensoy'la aşk yaşadığı iddiaları da vardı.

NTV