Bir Kablosuz Kulaklık Da Sony’den

Apple ile dikkat çekilen kablosuz kulaklık sektörüne Sony tarafından da yeni bir ürün ekleniyor. İşte yeni ürün ile ilgili detaylar.

Güncellenme 05 Ocak 2017 14:15

CES 2017 dahilinde tanıtımlarını sürdüren Sony, kablosuz kulaklık konusunda oldukça dikkat çekici bir ürün görücüye çıkarttı. İki farklı versiyon olarak sunulan kablosuz kulaklıklardan bir tanesi kulakiçi olarak kullanılacak bir diğeri ise özellikle arkadan bağlanabilen ve böylece düşmesi önlenen kulaklık olacak.

Gösterimde Dikkat Çekti

Sony tarafından sergilenen bu kablosuz kulaklıklar ile ilgili detaylı bilgi verilmese de önümüzdeki günlerde yeni çıkacak amiral gemileri ile birlikte yeni kulaklıkların piyasaya sunulması bekleniyor. Özellikle Apple tarafından yüksek etiket fiyatıyla sunulmasına rağmen yüksek satış rakamlarının elde edilmesi pek çok markanın da bu alanda çalışma yapmasına teşvik etti. Bu bakımdan kullanıcıların kulaklık için yüksek fiyat vermeye hazır olması yeni üretimlerin de hızlanmasını sağladı.

Sony tarafından yapılan tanıtımlarda sadece ürünlerin tasarımları ve temel özellikleri hakkında bilgiler verildi. Bu bakımdan kapsamlı bir şekilde bilgi alınması şu an için mümkün değil. Fakat piyasada kullanımda olan kablosuz kulaklıklar ile benzer bir kullanımını sağlanması bekleniyor. Sony tarafından yapılan tanıtımlarda en çok dikkat çeken ise arkadan boyun bağı olan bir kulaklık oldu. Apple tarafından piyasaya sunulan kulaklıklarda özellikle kaybetme endişesi yaşanırken Sony bu duruma çözüm bulmuş gibi görünüyor.