Bir Ailenin Aylık Haberleşme Masrafı Ne Kadar?

Türkiye'de Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan resmi raporlarda bir ailenin aylık ne kadar iletişim ücreti ödediği ortaya çıkarıldı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 17:37

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan raporlar üzerinden çeşitli değerlendirmeler ve analizler gerçekleştirilirken özellikle 4 kişilik bir ailenin ay içerisinde ne kadarlık bir fatura ödediğine dair çarpıcı rakamlar ortaya çıkarıldı.

İşte Kalem Kalem Rakamlar!

Yapılan analizlerde her sabit telefon için aylık ortalama 24.2 TL gibi bir ücret ödeniyor. GSM operatörleri aboneleri ise aylık ortalama ödemeleri 26.7 TL. Mevcut internet paketlerinde ise 47.6 TL gibi bir ücret ödeniyor. Tüm bu giderlerin toplanmasının ardından KDV, Özel İletişim Vergisi gibi vergiler ile birlikte 4 kişinin bir aylık masrafı 237 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yıllık masraf ise ortalama 2844 TL civarında. Bu açıdan bakıldığında özellikle 4 kişilik bir ailenin her ay içerisinde 237 TL'yi sadece haberleşme için ödeniyor. ,

2015 Yılına Göre Ücretler Arttı

2015 yılında da benzer çalışmalar yapılırken 2015 yılında geçerli olan fiyatlara göre 4 kişilik bir ailenin haberleşme ihtiyacı için yıllık 2695 TL gibi bir rakam hesaplanmıştı. 2016 yılı sonu itibariyle bu rakam 2844 TL’ye kadar çıktı. Bu açıdan haberleşmede yüzde 5'lik bir artışın yaşandığı rahatlıkla söylenebilir.