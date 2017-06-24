Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit düştü

Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan Yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu.

Güncellenme 24 Haziran 2017 12:16

Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyonda yaralanan bir yüzbaşı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Genç ilçesine bağlı Yeniyazı bölgesinde sürdürülen operasyon sırasında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan 3 asker Elazığ'da tedavi altına alındı. Askerlerden Yüzbaşı Arif Kalafat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit yüzbaşı için Elazığ'da tören düzenlenecek.