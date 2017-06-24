Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit düştü
Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan Yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu.
Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyonda yaralanan bir yüzbaşı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Genç ilçesine bağlı Yeniyazı bölgesinde sürdürülen operasyon sırasında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 3 asker Elazığ'da tedavi altına alındı. Askerlerden Yüzbaşı Arif Kalafat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit yüzbaşı için Elazığ'da tören düzenlenecek.