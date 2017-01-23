Bing Hava Widget'ı yeniden tasarlıyor

Microsoft, Bing.com'daki hava widgeti için yeni bir tasarımı test ediyor. İşte detaylar.

Güncellenme 23 Ocak 2017 09:05

Yeni tasarım, animasyonlu bir şekilde hava durumunun öğrenilmesini sağladığı gibi önceki tasarıma göre oldukça beğeni toplamış durumda. Bing.com'daki hava widgeti şu anda mevcut tasarımdan çok daha iyi görünüyor. Yapılan ilk incelemelerde yeni hava widget'ının arka planı oldukça hareketli ve hava durumuna göre değişiyor. Bir şehirde yağmur yağıyorsa veya güneş varsa arka planda da bu konuda bilgiler animasyonlar ile sağlanıyor.

Bing Hava Widget'ı Nasıl Değişecek?

Yeni tasarım, bütün günün havasına hızlıca göz atmanızı sağlıyor. Üstelik bir saat boyunca neler olacağını görebileceğiniz bir sistem de hazırlanmış. Alt bölümde yer alan çubuk sayesinde 1 saatlik durumu kaydırarak kontrol edebilirsiniz. Yeni widgetın önceki tasarıma göre daha iyi görünmesini sağlayan diğer bir detay ise renk. Renklendirilen bu bölüm sayesinde artık daha renkli ve hareketli bir hava bölümü kullanıcılara sunuluyor.

Yeni tasarımı kontrol etmek için, Bing.com'a giriş yapmanız yeterli. Arama motoruna "hava durumu" yazın veya "İstanbul'daki hava durumu" yazarak, belirli bir bölgedeki hava durumunu arayın. Bu sayede yeni hava widget tasarımı siz de görüntüleyebilirsiniz.

Şu an Microsoft, yeni tasarımı belirli bölgelerde sunmaya başladı ve giderek bu ağ genişletiliyor. Yeni tasarımın kısa süre içerisinde ABD dışına çıkması bekleniyor. Bu bakımdan özellikle Bing kullanıcıları için önümüzdeki günlerde gelecek güncelleme, farklı bir deneyimi sunmaya başlayacak.