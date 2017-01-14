Binali Yıldırım: "Terörü Türkiye gündeminden çıkaracağız"

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programında konuşan Başbakan Yıldırım: " İnşallah terörü Türkiye gündeminden çıkaracağız" dedi.

Güncellenme 14 Ocak 2017 17:26

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde maalesef 6 yıldır devam eden istikrarsızlık, iç savaş, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından olmasına sebep oldu. 3 milyon kardeşimizi, Suriyeli'yi, Iraklı'yı bağrımıza bastık, ekmeğimizi bölüştük, evimizi açtık. Herkes şunu bilmelidir, ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürtmeyiz." dedi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"İnşallah bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bu bölücü terör örgütünü, Fetocu terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilimum terör örgütlerini de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"

AA