Bilimkurgu Tadında ReCore Nasıl Bir Oyun?

ReCore adı verilen yeni oyun özelikle bilimkurgu oyunlarını seven kişilere hitap ediyor.

Güncellenme 30 Aralık 2016 10:27

ReCore adlı oyun için yapılan tanıtımlar çok büyük ve iddialı bir oyunun geleceğine işaret etse de oyun için yapılan ilk incelemelerde sonuçlar pek olumlu değil. Robotlar, kum fırtınaları ve güçlü silahlar ile yapılan savaşlar ReCore için dikkat çekici. ReCore çok büyük bir haritaya sahip ve bu haritada kaybolmamak pek mümkün değil. MMORPG’den alışkın olduğumuz geniş haritalarda, ReCore görevler ile durumu cazip hale getirmeye çalışmış.

Oyun Künyesi

Yapım: Comcept Inc, Armature Studio

Dağıtım: Microsoft Game Studios

Tür: Aksiyon, Macera

Platform: PC, Xbox One

ReCore İçin Değerlendirmeler

ReCore için yapılan ilk incelemelerde oyunda dikkat çeken en önemli özellik, geniş ve zengin bir harita seçeneği. Öyle ki harita oldukça büyük olduğundan dolayı oyunda keşfedilecek oldukça büyük bir dünya var. Aynı zamanda oyun içinde çok önemli olan zindanlarda da farklı seçenekler mevcut.

Bilimkurgu tadındaki oyunda, oyuncuları hoş sürprizler de bekliyor. Öyle ki oyun boyunca farklı ve eğlenceli robotlar size eşlik edeceği gibi bu robotlar ile oyuna farklı bir renk katılmış dünya.

ReCore için yapılan eleştirilen büyük bir bölümünde geniş ve uçsuz bucaksız bir dünya yaratılmış olsa da bu dünyanın içinin doldurulmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan oyuncular aslında ReCore dünyasında istediklerini çok da bulamamış durumda. Animasyon ve grafik kalitesinde ise 2016 yılındaki standartlara göre biraz geride kalınmış. Oyun yapısında ise klasik detaylar ön planda.