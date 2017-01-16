Bilgisayar Ve Mobil Veri Transferi Nasıl Yapılır?

Bilgisayarlar ve mobil cihazlar arasında bağlantı kurmak ve transfer işlemlerini yapmak için özel araçlar yardımımıza koşuyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 11:34

Bilgisayar ve mobil cihazlar arasında transfer yapmak ve çoğu zaman bunu program aracılığı ile otomatik bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız önerimize göz atın.

Pushbullet Nedir?

Bilgisayarınız ve mobil cihazınız arasında veri transferi Pushbullet, bir bilgisayar programı ile mobil uygulamadan meydana geliyor. Şayet bilgisayarınız ile akıllı telefonunuz aynı ağa bağlılarsa, ikisi arasında kablosuz veri transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Pushbullet uygulaması ile akıllı telefonunuzu kullanarak bilgisayardaki dosyalarınızı düzenleyebileceksiniz. Bu pakette ek olarak Google kullanıcıları için bir özellik de var: Pushbullet uygulaması bildirimlerinizi ve çağrılarınızı bilgisayara yansıtarak doğrudan metin, WhatsApp, Facebook ve Kik mesajlarınıza cevap verebilmenizi sağlıyor.

Pushbullet sağladığı farklı özellikler ile sadece bir dosya transfer uygulaması olmadığını da gösteriyor. Bu açıdan gelişmiş bir yönetim uygulamasına ihtiyaç duyuyorsanız Pushbullet için mutlaka bir inceleme yapmanız gerekiyor. Üstelik hem iOS hem de Android için Pushbullet konusunda ücretsiz bir seçenek sunulduğundan dolayı kişiler hem ücretsiz hem de oldukça yüksek özelliklere sahip bir uygulamaya sahip olabilir. Pushbullet için detaylı bilgileri geliştirici sayfasından elde edebilirsiniz.

Piyasada benzer pek çok program olsa da Pushbullet kadar gelişmiş bir sürüm yok ve aynı zamanda diğer seçenekler de genelde ücretli.