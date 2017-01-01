Bilgisayar Pazarı Büyümesini Sürdürüyor!

Bilgisayarlar pazarına yönelik yapılan araştırmalarda mobil kullanımının artmasına rağmen bilgisayarlara olan ilginin azalmadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Ocak 2017 22:06

Türkiye'de bilgisayar pazarı ile ilgili yapılan araştırmalarda 2016 yılı itibariyle yüzde 30'luk bir büyümenin yaşandığı belirtildi. Türkiye genelinde en çok tercih edilen markalar sıralamasında ise ilk sırada yer alan marka HP oldu. HP’nin birinin arkasından ise Lenovo ve Asus ilk üç sırada yer alan markalar olarak ön plana çıktı.

IDC’nin 3. Çeyrek Verileri Güven Veriyor!

International Data Corporation (IDC) Türkiye 2016 3. çeyrek raporuna göre Türkiye'deki bilgisayar alışkanlıkları ile ilgili daha fazla detaya ulaşmak mümkün. Özellikle kur fiyatlarının artması nedeniyle bilgisayar başta olmak üzere pek çok farklı teknolojik cihaza ilginin daha da azalması ve satışların düşmesi beklense de kur dalgalanmasının bilgisayar sektöründe olumsuz bir etki yaratmadığı belirtildi.

Kişisel bilgisayar pazarının yanı sıra kurumsal olarak da bilgisayar alımının arttığı üçüncü çeyrek, bu açıdan bilgisayar sektörünün hareketli 1 bir yaşamasını sağladı. En çok tercih edilen markalardan olan HP, bilgisayar pazarının yüzde 24 gibi yüksek bir bölümünü eline almış durumda. İkinci sırada yer alan Lenovo pazar payı ise yüzde 22 ile sınırlandırıldı. Asus ise yüzde 16.2’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer alarak yüksek satış yapmayı başardı. Bu 3 markanın payı Türkiye genelinde yüzde 50’yi aşması ise Türkiye’deki bilgisayar sektörünün güncel durumunu ortaya çıkardı.