Beyoğlu'nda 2 ahşap bina yandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bitişik iki ahşap bina belirlenemeyen bir sebep yüzünden alevler içinde kaldı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 15:04

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 3 katlı bir ahşap binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm apartmanı ve bitişiğindeki ahşap binayı sardı. Alevlerin aniden nyayılmasıyla 2 ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

2 bina da alevler içinde kaldı

Hacıahmet Mahallesi Dalfes Sokak’ta bulunan 2 katlı binada saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Binayı saran alevler bitişiğindeki tarihi ahşap binaya da sıçradı ve iki bina alevler içinde kaldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin dört bir taraftan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Çevrede yaşayanlar yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir aile bebeğini battaniyeye sararak, uzaklaştı.

"Eşimle dışarıda kaldık"

Üç katlı tarihi ahşap binanın sahibi Güngör Savaş, "Pazara gitmek için eşimle evden çıktım. 15 dakika sonra arkadaşlarım aradı. 'Evin yanıyor' dediler. Benim evden yangın çıkma ihtimali yok. Çünkü evimde elektrik tesisatı yok. Sadece giriş katta var. Yangın yan binadan çıkmış. Bütün eşyalarım içeride kaldı. Her şeyim yandı. Eşimle dışarıda kaldım" dedi.

CNN Türk