Beykoz'da restorana saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Beykoz'da ünlü bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 21:17

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddialara göre aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Saldırgan, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Ağır yaralanan kişi hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

İki kişi de çevreye saçılan cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

Saldırgan olaydan sonra yakalanıp gözaltına alındı.

NTV