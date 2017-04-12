Beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın durumu kritik

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastaneden, durumunun çok kritik olduğu açıklaması yapıldı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 14:30

İbrahim Erkal Maltepe’de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan ilk açıklamayla beyin kanaması geçiren Erkal'ın derin koma durumunda olduğu duyuruldu.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BAŞKA HASTANEYE KALDIRILDI

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.

KULAĞININ ARKASINDA YIRTIK VAR

Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.

"DUA BEKLİYORUZ"

Star TV'nin Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı: "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu. Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin "İbrahim'in durumu çok kritik. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası eve gidiyor. Otoparkta 45 dakika sonra baygın halde bulunuyor. Yüksek tansiyon hastasıydı. Beyin kanamasının nedeni yüksek tansiyon. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. 14 yıl sonra baba oldu. Çok heyecanlıydı" dedi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA



Hastaneden yapılan ilk açıklama ise şöye: "Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."

AMELİYAT 6 SAAT SÜRECEK

Duymayan Kalmasın sunucuları Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil, İbrahim Erkal'ın ameliyatının altı saat süreceğini izleyicilere duyurdu.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

Şarkıcı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal; 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum Narman'da dünyaya geldi. Altı kardeşin en büyüğü olan Erkal, müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstürmanları çalarak başladı. Lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başladı. Geceleri ise Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne alıyordu.

1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı. 1994 yılının ilk ayında kendi adıyla çıkardığı ilk albümü Tutku adlı albümünü yayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle insanların ilgi odağı oldu.



1995 yılının ilk aylarında Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki, "Sevmesende Olur" ve "İnsafsız" gibi şarkılar ön plana çıktı.

1996 yılının yaz aylarında üçüncü albümü Gönlünüze Talibim'i çıkardı. Canısı yayınlandığında albüm büyük bir patlama yaşadı. Albüm listelere girdi ve satışları oldukça yükseldi. Albümdeki bir şarkı hariç hepsinin sözü İbrahim Erkal'a aitti. Daha sonra albümden "Erzurum'a Gel" adlı şarkı yayınlandı. İbrahim Erkal, ülke çapında tanındı. Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrıldı.

1997 yılında Canısı adlı TV filminin baş rolünde Emine Ün ile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla dizi olarak yayınlanmaya başlandı.



İbrahim Erkal, 1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam'ı çıkardı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkardı.



2001 yılında bu sefer Su Gibi albümü ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Erkal'ın bu albümünü Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) takip etti.

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