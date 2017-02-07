Beyaz Xiaomi Mi Mix, bugün satışa sunuluyor

Xiaomi en iddialı modellerinden olan Xiaomi Mi Mix'in beyaz renkli versiyonu satışa hazır. İşte detaylar.

Güncellenme 07 Şubat 2017 22:32

Beyaz Xiaomi Mi Mix için yapılan açıklamalarda cihazın satışa çıkacağı belirtildi. Geçtiğimiz sene içerisinde piyasaya sunulan modelin, beyaz versiyonu olarak sunulan Beyaz Xiaomi Mi Mix bu bakımdan tasarımda değişiklik sunacak.

Çerçevesiz Tasarım

Beyaz Xiaomi Mi Mix için en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi çerçevesiz tasarımın tercih edilmesi. Çerçevesiz tasarımın yanı sıra büyük ekranın kullanıldığı cihaz bu açıdan olduğundan daha büyük görünüyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan cihaz için satış rengi siyah olarak belirtilmişti. CES 2017’de ise Beyaz Xiaomi Mi Mix görüntülendi ve böylece fuar dahilinde yeni telefon görüntülenmiş oldu.

Fuarda beyaz versiyonu oldukça dikkat çeken cihazın önümüzdeki günlerde yüksek satış oranlarına ulaşması bekleniyor.

7 Şubat’ta Satışa Çıkıyor

Beyaz Xiaomi Mi Mix sadece Çin’de satışa çıkacak ve 7 Şubat itibari ile satın alınabilecek. Bu bakımdan bugün başlayan satış süreci ile birlikte beyaz Xiaomi Mi Mix satın alınabilmesi mümkün olacak.

Beyaz Xiaomi Mi Mix Fiyatları Ne Kadar?

Beyaz Xiaomi Mi Mix için elde edilen bilgiler arasında etiket fiyatı da yer alırken, fiyatlar şöyle;

Xiaomi Mi Mix'in siyah versiyonu (3,999 yuan / $582)

Xiaomi Mi Mix'in beyaz versiyonu (3,499 yuan / $509)