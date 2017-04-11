Beyaz Saraydan Esad'a tehdit

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, 'Bebeklere kimyasal silahla saldıran ve masum insanlara varil bombası kullananlara Trump'ın vereceği cevabı göreceksiniz' dedi.

Güncellenme 11 Nisan 2017 11:00

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ABD'nin Esed rejimine yönelik füze saldırısıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı kararını alma noktasında bilinçli ve doğru bir tercih yaptığına işaret eden Spicer, yeni kimyasal saldırılar olması halinde ABD yönetiminin bunlara cevap vermeye açık olduğuna işaret etti.

Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kastederek, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız, bu Başkan'dan (Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadesini kullandı. Spicer'ın, ilk kez "varil bombası" ifadesini kimyasal silahla birlikte kullanması dikkati çekti.

"Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz"

Bununla birlikte ABD'nin Ortadoğu'daki önceliğinin, halen DEAŞ olduğuna dikkati çeken Spicer, yine de bebeklerin Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Spicer, "ABD'nin Ortadoğu'daki 1 numaralı önceliği DEAŞ'tır. Ancak Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz." dedi.

Hava saldırı kapasitesinin yüzde 20'si yok edildi

Şayrat Hava Üssü saldırısını, "oldukça başarılı bir saldırı" olarak niteleyen Spicer, hava üssünün halen kullanıldığı şeklindeki iddiaları "PR çalışması" olarak nitelendirdi ve saldırı ile "Suriye'nin hava operasyonu kapasitesinin yüzde 20'sinin yok edildiğini" ifade etti.

Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği de eleştiren Spicer, "Rusya'nın İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle yan yana durduğunu" ve buna mukabil kendilerinin kimyasal silahların kullanılmasına karşı uluslararası bir çatı altında durduklarını kaydetti.

AA