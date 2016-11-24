Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5. maçına çıkan Beşiktaş, Porketiz ekibi Benfica karşısında 3-0 yenik durumda iken, maçı 3-3 bitirmeyi başardı.

Güncellenme 24 Kasım 2016 11:53

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Beşiktaş ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi. İlk yarı 3-0 geri düşen Beşiktaş ikinci yarıda rakibini yakalamayı başardı, maç 3-3 sona erdi.

İlk yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yapılan Beşiktaş-Benfica maçının ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Mitroglou'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Eliseu'nun şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.

4. dakikada Oğuzhan'ın sağdan ortaladığı topa Benfica savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak karşılaşmanın hakemi pozisyonda ofsayt kararı verdi.

10. dakikada Mitroglou'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Guedes, Fabricio'dan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi ve Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada Benfica skoru 2-0 yaptı. Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı topla atağa çıkan Portekiz ekibinde Semedo, ceza sahası sol çaprazından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

31. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Mitroglou'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Yunan futbolcunun kafayla ikinci denemesinde de direkten dönen topu bu kez Salvio kafayla tamamlamaya çalıştı. Yine direkten dönen topa son vuran Fejsa, Benfica'yı 3-0 öne geçirdi.

37. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Aboubakar'ın altıpas önünde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Benfica savunmasından döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Benfica'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Salvio'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta Fabricio topu kornere çeldi.

52. dakikada Salvio'nun savunmanın arkasına attığı pasın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Mitroglou'nun vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

58. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Beck'in sağdan ortasında Cenk Tosun'un şık vuruşunda siyah-beyazlılar skoru 3-1'e getirdi.

79. dakikada Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda top auta gitti.

82. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Adriano'nun ortasında Benfica savunmasının topa elle müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Quaresma meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

89. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Quaresma'nın soldan ortasında topu önünde bulan Aboubakar meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-3 yaptı.

Karşılaşma 3-3 tamamlandı.

Tur şansını son maça bıraktı

Beşiktaş, Benfica karşısında aldığı beraberlikle tur şansını grubun son haftasındaki Dinamo Kiev maçına bıraktı.

B Grubu'ndaki 5 maçta bir galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, puanını 7'ye çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Siyah-beyazlı ekip, Benfica ile berabere kalarak Türk ekipleri arasında, gruplarda ilk beş maçta mağlubiyet yaşamayan ilk takım oldu.

Bu alanda bundan önce en başarılı performansı 2007-2008'de Fenerbahçe gösterdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 5. maçında Inter'e 3-0 yenilmişti.

Beşiktaş, 5 maçta bir galibiyet ve 4 beraberlik alarak bu rekoru beş maça çıkardı.

Kendi rekorunu egale etti

Beşiktaş, rakibi karşısında aldığı beraberlikle puanını 7'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorunu da egale etti.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6. kez mücadele eden ve en yüksek puanını Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004'te 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan toplayarak alan siyah-beyazlı takım, bu puana 5 maç sonunda ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sezondaki en çok golünü attı

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir başka rekoru daha kırmış oldu.

Beşiktaş, bu organizasyondaki en fazla golü de bu sezon attı. 1997-1998'deki Şampiyonlar Ligi deneyiminde 6 gol atarak rakip fileleri en fazla havalandırdığı dönemi yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise şimdiden 9 gole ulaşmayı bildi.

2000-2001 ve 2007-2008'de dörder gol atan Beşiktaş, 2003-2004'te 5 ve 2009-2010'da ise 3 gol bulmuştu.

Vodafone Arena'da yenilmezlik sürüyor

Beşiktaş, Benfica karşısında aldığı sonuçla Vodafone Arena'da resmi maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon hizmete giren Vodafone Arena'da yaptığı 11 resmi karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Beşiktaş, yeni stadında bir maçtaki en fazla golü de Benfica'dan yedi. Vodafone Arena'da sadece Süper Lig'deki Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Bursaspor ve Galatasaray maçlarında ikişer golü kalesinde gördü. Benfica'dan 3 gol yiyen Beşiktaş; Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Dinamo Kiev, Napoli ve Trabzonsporlu oyuncuların birer golüne engel olamadı.

Yoluna namağlup devam ediyor

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki resmi maçlarda rakiplerine bir kez daha boyun eğmedi.

Sezona TFF Süper Kupa mücadelesiyle başlayan ve Galatasaray ile normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltılarda rakibine kupayı kaptıran Beşiktaş, ligdeki 11 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada yenilgi almadı. Galatasaray mücadelesinin yanı sıra 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup yoluna devam etmeyi başardı.

Cenk Tosun'dan şık gol

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Benfica karşısında attı.

Siyah-beyazlı takımda ilk kez yerli bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde gol kaydetti. Daha önceki 4 maçta 6 gol atan ve bunların tamamını yabancı oyuncuların ayağından bulan Beşiktaş, Cenk Tosun ile fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Quaresma ikişer, Anderson Talisca ve Adriano Correia ise birer gol kaydetmişti.

Avrupa kupalarında 3 golü bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Quaresma'dan gollere devam

Beşiktaş'ın 83. dakikada penaltıdan bulduğu ikinci golün sahibi olan Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. golünü attı.

Dinamo Kiev maçında serbest vuruştan takımına gol kazandıran Portekizli futbolcu, Napoli ve Benfica karşılaşmalarında ise penaltıdan attığı gollerle bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla gol sayısını 11'e çıkaran Quaresma, 12 gollü Bobo'ya da biraz daha yaklaştı. Ricardo Quaresma, 11 golün 8'ini de iç saha maçlarında kaydetti.

Aboubakar'dan 3. gol

Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen ancak zaman zaman kaçırdığı gollerle tepki çeken Vincent Aboubakar, attığı golle takımının bir puan almasını sağladı.

Son maçlarda formunu artıran Aboubakar, Adanaspor karşılaşmasının ardından Benfica karşısında da fileleri havalandırmayı bildi.

Napoli ile oynanan ilk maçta iki gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Tosic, sekerek oyundan çıktı

Maçın ikinci yarısına iki değişiklikle başlayan Beşiktaş, Dusko Tosic'in sakatlanmasıyla 60. dakikada zorunlu değişikliğe gitti.

Sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev alamayan Tosic, sekerek saha kenarına gelirken bu oyuncunun yerine Atınç Nukan oyuna dahil oldu.

Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de görev alan Atınç, böylece Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'tan sessiz tezahürat

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı.

Irkçılığın yanı sıra işitme engellilerin problemlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla, dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi.

Gökhan Gönül, ilki yaşadı

Genelde Süper Lig maçlarında forma şansı bulan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk kez Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

Benfica ile yapılan ilk maçta yedek soyunan ve oyuna dahil olamayan tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Siyah-beyazlı takımın Napoli ile yaptığı iki maçta da yedekler arasında bulunan Gökhan, yine oynama şansı yakalayamamıştı.

Tribünler doldu

Beşiktaş'ın gruptaki durumunu belirleyebilecek karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, tarihi maçta tribünleri doldurdu.

Az sayıdaki Benfica taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı.

Benfica Teknik Direktörü Vitoria: İkinci yarıda fırsatları değerlendiremedik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Benfica'nın teknik direktörü Rui Vitoria, ikinci yarıda buldukları pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarıda yakaladıkları 3-0'lık avantajı değerlendiremediklerini söyledi.

Vitoria, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fazla analiz yapmaya gerek olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. İlk yarıda çok iyi oynadık ancak ikinci yarıda fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş kendi stadında oynadı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Böyle bir sonuç çıktı." dedi.

Siyah-beyazlı takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Vitoria, rakiplerinin ikinci yarıda reaksiyon göstererek oyuna ortak olduğunu ve hak ettiği sonucu elde ettiğini dile getirdi.

Beşiktaşlı taraftarları da değerlendiren Rui Vitoria, "Buradaki ortamı biliyorduk. Beşiktaş'ın çok heyecanlı taraftarı var. Bu atmosferi herhangi bir statta bulmak mümkün değil. Quaresma ve Aboubakar'ı kontrol etmemiz gerekiyordu ancak son 30 dakikada kontrolü kaybettik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: 3-0 dan 3-3 olması olumlu adım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında istedikleri sonucu alamamalarına rağmen 3-0 geriye düştükten sonra skorda dengeyi sağlamalarının önemli olduğunu söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Kötü başladık. Skora 'iyi' diyemeyiz çünkü berabere kaldık. Ama 3-0'dan 3-3 olması olumlu adım." dedi.

Savunma yaptıkları esnada kanattan yapılan hücumda gol yemelerinin normal olmadığına dikkati çeken Güneş, "Hücum edemedik, savunma yapamadık. İlk yarıda oyunda yoktuk. Hangi oyuncuyu değiştirsem bir fark olmayacaktı. İkinci yarıda bölüm bölüm iyiydik. Dördüncü golü atabilirlerdi. Bulduğumuz gollerle oyuna ortak olduk. Dördüncü golü de bulabilirdik." diye konuştu.

Takımı adına ilk yarıda kötü bir tablo olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:

"Grupta, stresi ve heyecanı fazla olan en kötü ilk yarıyı oynadık. Bu kadar olumsuzluk içinden çıkmak önemliydi. Buraya bir günde gelmedik, uzun emekler sonucunda geldik. Oyuncular daha iyi sonucu hak ediyorlar. Skor ne olursa olsun taraftarın desteği ve bize katkısı önemliydi. Giren oyuncuların katkıları oyunu çevirdi. Yarış devam ediyor. Son maçta beraberliğe ihtiyaç vardı, şimdi kazanmak gerekiyor."

İlk yarıdaki 3-0'lık skorun ardından soyunma odasında oyunculara ne söylediği yönündeki soruyu yanıtlamaktan kaçınan Güneş, "Oyuncuların isteği vardı. Birçok oyuncu mide bulantısı olduğunu söyledi. Otobüsle gelirken mi oldu, bunun etkisi var mıydı ama bütün oyuncular kötüydü. Zihinsel, fiziksel bakıyoruz, goller geldi şoktaydılar. Çok istekliydiler, gol gelince bu olumsuzluktan çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Dusko Tosic'in durumu hakkında bilgi veren Şenol Güneş, "Hissettim. Allah'tan çıktı. Adalesinde gerginlik var. 60. dakikada üçüncü oyuncuyu değiştirdik. Riskli iki oyuncu değişikliği yapmıştık. Allah bize yardım etti. Sakatlık olsa on kişi kalırdık." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Güneş, "Bizim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için onlara ihtiyaç var. İlkokul öğretmenim yaşıyor. Göztepe'de, gidecektim. Geçen gittim. Şimdi televizyonla gitmeyi düşünüyordum, röportaj yapmayı düşünüyordum. Ziyarete gideceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA'dan Beşiktaş-Benfica maçı değerlendirmesi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'ın 3-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Benfica ile 3-3 berabere kalmasını "İstanbul harikası, Benfica'ya izin vermedi." başlığıyla duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haberde, Beşiktaş'ın 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattığı belirtildi.

Maçın anahtar oyuncusu olarak Cenk Tosun'u gösteren UEFA, Beşiktaş 3-0 gerideyken ikinci yarının başında oyuna dahil edilen 25 yaşındaki futbolcunun, 58. dakikada Andreas Beck'in ortasına yaptığı vuruşun gol olmasıyla sadece takım arkadaşlarını değil taraftarları da ayağa kaldırdığını vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde 2005 yılında Liverpool ile Milan İstanbul'da karşı karşıya gelmişti. Milan ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına rağmen Liverpool ikinci devre bulduğu 3 golle skoru 3-3'e getirmiş ve penaltı atışları sonunda kupayı müzesine götürmüştü.

AA