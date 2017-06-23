Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 7'si tutuklu bulunan 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen PKK tarafından üstlenilen terör saldırısyla ilgili iddianame hazırlandı.
Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
AA