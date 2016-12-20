Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını kaybedenlerin sayısı polis memuru Ufuk Bozgeyik'in hastanede şehit olmasıyla 45'e yükseldi.

Güncellenme 20 Aralık 2016 18:07

Beşiktaş'taki saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru ufuk Bozgeyik de şehit oldu. Saldırıda yaşamını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şehit Bozgeyik'in naaşı, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta 10 Aralık Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit olanların sayısı 45'e yükseldi.

İstanbul Valiliği, terör saldırısında yaralanan 41 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AA