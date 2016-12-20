Beşiktaş'taki ikinci saldırganın da kimliği belirlendi

Kimlik tespiti için 3 aileden alınan DNA sonuçları, bomba yüklü araçla kendini patlatan saldırganın Kadri Kılınç olduğunu ortaya koydu.

Güncellenme 20 Aralık 2016 18:26

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında 3 aileden alınan DNA örnekleri sonucu Maçka Parkı’nda kendisini patlatan teröristin 20 yaşındaki Burak Yavuz olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, bomba yüklü araçla birlikte kendisini patlatan PKK’lı teröristin kimliğini de belirlenen ailelerden alınan DNA örnekleriyle tespit etti. Yapılan tespitler sonucu aracın içinde kendisini patlatan PKK’lı teröristin Mardin nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Kadri Kılınç olduğu ortaya çıktı.