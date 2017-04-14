Beşiktaş'ın tur umutları İstanbul'a kaldı

Nefes kesen Lyon-Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ın ard arda yediği gollerle 2-1 bitti. Avantajı kaybeden siyah-beyazlı ekip çeyrek final turu umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 08:55

Lyon Beşiktaş maçı ile dün akşam nefes kesen bir mücadele sahne aldı. Maç başında taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 45 dakika geç başlarken, karşılaşmanın iptal edilmesi gündeme geldi. Maçın başlamasının ardından ilk yarıya ağırlığını koyan Beşiktaş, 15. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 galip geldi. 83. ve 84. dakika gelen goller ile öne geçen Lyon karşılaşmayı 2-1 galip bitirdi.. İşte Lyon Beşiktaş maçının özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta Fransız temsilcisi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı 20 Nisan'da oynanacak. Lyon Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş'ın golünü 15. dakikada Babel atarken, ev sahibi Lyon'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tolisso ve 84. dakikada Fabri'nin büyük hatası sonrasında Morel kaydetti.

STAT: Lyon

HAKEMLER: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)

OLYMPİQUE LYON: Lopes, Rafael (Dk. 53 Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal (Dk 52 Cornet), Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic (Dk. 64 Necip), Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun (Dk. 87 Gökhan İnler)

SARI KART: Dk. 19 Rafael, Dk. 58 Lacazette, Dk. 67 Fekir, Dk. 73 Jallet, Dk. 80 Valbuena (Lyon), Dk. 21 Marcelo, Dk. 82 Tolgay Arslan) (Beşiktaş)

GOLLER: Dk. 15 Ryan Babel (Beşiktaş), Dk. 83 Tolisso, Dk. 84 Morel (Lyon)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

15. dakikada Beşiktaş, güzel bir serbest vuruş organizasyonuyla öne geçti. Talisca, topu kaleye vurmak yerine ceza alanı önünde bekleyen Babel'i gördü. Bu oyuncu rakibinden güzel bir hareketle sıyrıldığı anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 20. dakikada Tolisso'nun son çizgideki pasında ön direkte topla buluşan Lacazette'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

71. dakikada Marcelo'nun büyük hatasında topu alan Lacazette, hızlı bir şekilde Beşiktaş ceza alanına yöneldi. Tosic'in müdahale edemediği Lacazette, kaleci Fabricio'yu geçtikten sonra yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

83. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta savunmadan seken topu önünde bulan Tolisso, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1.

84. dakikada rakibine baskı yapan Olympique Lyon, ikinci golü buldu. Geri pasta üç oyuncunun baskısıyla karşılaşan Fabricio'nun hatasında topu kapan Morel, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 2-1.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Dev maçın başlamasına dakikalar ortalık karıştı. Olaylar güney kale arkasında başladı. Esasen Lyon taraftarının yer aldığı bu tribünün üst kısmı tamamen Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen Türk taraftarlarla doldu. Maç öncesi buradan aşağıya maytap, meşale atıldı. Türk ve Fransız taraftarların karışık olduğu alt kısımdaki seyirciler bu nedenle saha içine girdi. İki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

100 KİŞİLİK MASKELİ GRUP SALDIRDI

Bazı taraftarların kale direklerine tırmandığı görüldü. Bu esnada tek tip giyinmiş, yüzleri maskeli yaklaşık 100 kişilik bir grup Türk taraftarlara saldırdı. Polis, Beşiktaşlılara saldıran gruba müdahale ederken saha içine inen taraftarlar da yarım saatlik uğraşla yerlerine gönderildi. Santradan hemen önce polis orta tribündeki bir Türk taraftarı gözaltına almak isterken bu kişi Fransızların bulunduğu alt tribüne atladı. Ancak buradaki görevliler söz konusu taraftarı tribünden dışına gönderdi. Olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 45 dakika gecikmeyle başladı.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi. Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

Maçın saat 22.05'te başlaması gereken mücadelede 22.50'de başladı. Lyon kulübü ise taraftarlarının tribünlere atılan meşaleler nedeniyle sahaya girdiği yönünde bir açıklama yaptı. Sahaya inen Lyonlu taraftar sayısının 2 bini bulduğu belirtiliyor.

Hürriyet