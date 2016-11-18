Beşiktaş ve Adanaspor 12 yıl aradan sonra karşı kaşıya gelecek

Beşiktaş ile Adanaspor 12 yıl aranın ardından il kez karşı karşıya gelecek.

Güncellenme 18 Kasım 2016 10:43

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın Adana'da yapacakları maçla, 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 12 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı.

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 42 lig maçından 20'sini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 49 golüne, turuncu-beyazlılar 28 golle yanıt verdi.

Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Beşiktaş, İstanbul'da 2-1, Adanaspor da Adana'da 1-0 galip geldi.

Adana'da maçlar

Beşiktaş ile Adanaspor, Adana'da 22. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında Adana'da geride kalan 21 maçta konuk Beşiktaş 7, ev sahibi Adanaspor 6 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Adana'da her iki ekip de 17'şer gol attı.