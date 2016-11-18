Beşiktaş ve Adanaspor 12 yıl aradan sonra karşı kaşıya gelecek
Beşiktaş ile Adanaspor 12 yıl aranın ardından il kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın Adana'da yapacakları maçla, 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 12 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.
İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı.
Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 42 lig maçından 20'sini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların 49 golüne, turuncu-beyazlılar 28 golle yanıt verdi.
Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Beşiktaş, İstanbul'da 2-1, Adanaspor da Adana'da 1-0 galip geldi.
Adana'da maçlar
Beşiktaş ile Adanaspor, Adana'da 22. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında Adana'da geride kalan 21 maçta konuk Beşiktaş 7, ev sahibi Adanaspor 6 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Adana'da her iki ekip de 17'şer gol attı.