Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Olympique Lyon karşılaşması 6-7'lik skorla Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesine neden oldu.

Güncellenme 21 Nisan 2017 10:47

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta penaltılarda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Rakibine ilk maçta 2-1 mağlup olan ve sahasındaki karşılaşmada galibiyet arayan siyah-beyazlı takım, bu fırsatı değerlendirdi ve 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı. Uzatmalara giden maçta gol olmayınca siyah-beyazlılar rakibine penaltılarda 7-6 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 34. dakikada Lacazette'nin meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı. Talisca, 58. dakikada bir gol bularak takımına 2-1 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlanıca maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde de her iki taraf gol atamayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında her iki ekibin oyuncuları altışar atışta golü buldu. Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in penaltı vuruşundan yararlanamamasının ardından, Olympique Lyon'da Christophe Jallet de atışı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, bir diğer savunma oyuncusu Matej Mitrovic ile fırsatı değerlendiremezken, konuk ekip, Maxime Gonalons ile golü bularak 7-6 üstünlük kurdu. Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Bu sefer olmadı

Avrupa Ligi'nde yarı final için sahaya çıkan Beşiktaş, penaltıya giden maçta bu sefer sonuç alamadı.

2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde aynı organizasyonda 2. tura kadar yükselen siyah-beyazlı ekip, İngiltere'nin Liverpool takımını penaltılarla elemeyi başarmıştı. İlk maçı 1-0 yitiren ancak İstanbul'da rakibine normal sürede 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, uzatmanın ardından penaltılarda 5-4 kazanarak tur atlamıştı.

Güneş, Lucescu'nun rekorunda kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının başında Avrupa kupalarında 18. maçına çıkarak Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu.

Geçen sezon siyah-beyazlı ekipte göreve gelen Güneş, 2015-2016'da Avrupa'da 6 maç takımının başında sahaya çıktı. Şenol Güneş yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynı sayıda maç oynadı. Lucescu'nun rekorunu egale eden Güneş, takımının elenmesiyle bu başarıyı geliştirmek için gelecek sezonu bekleyecek.

6 maç üst üste gol attı

Siyah-beyazlı takım, Olympique Lyon karşısında skor bularak Avrupa kupalarında gol serisini 5 maça çıkardı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçını gol atamadan tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada da skor buldu. Siyah-beyazlı ekip, bu 6 maçta 13 gol kaydetti.

Talisca 10 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın 2 golünü atan Anderson Talisca, Avrupa'da 10 maç sonra fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki ilk gol sevincini bonservisini elinde bulunduran Benfica karşısında yaşayan Talisca, yaşadığı sakatlığının ardından görev aldığı karşılaşmalarda gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde tek golde kalan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta da suskun kaldı. Serbest vuruşlarda ve ceza alanı dışında daha etkili olan Talisca, ceza alanında buluştuğu topu fileleri gönderdi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Talisca, 1-1 giden mücadelede, 57. dakikada bu sefer kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Fabricio'dan kritik kurtarışlar

Olympique Lyon ile oynanan ilk maçta hatalı bir gol yiyen Beşiktaş kalecisi Fabricio, rövanş mücadelesinde başarılı bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlı kaleci, özellikle uzatmanın ikinci bölümünde Fekir'in vuruşunda meşin yuvarlağın fileleri gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın penaltılara gitmesinin ardından taraftarlar, kritik atışlar öncesi tezahüratlarla Fabricio'ya destek verdi.

3 top direkten döndü

İki ekibin sık sık pozisyon bulduğu karşılaşmada 3 top direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon'da Lacazette'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.

İkinci yarıda ise Quaresma'nın orta şut karışımı vuruşunda, kalecinin müdahale edemediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın son dakikalarında ise konuk ekipten Tolisso'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Taraftarlardan teselli

Karşılaşmanın Olympique Lyon lehine sonuçlanmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermeye çalıştı.

Taraftarlar, özellikle penaltı atışından başarılı olamayan Tosic ile Mitrovic'e alkışlarla teselli etti.

Siyah-beyazlılar, ayrıca Olympique Lyon oyuncularını da alkışladı.

AA