Beşiktaş şampiyonluk yolunda ilerliyor

Beşiktaş kendi evinde Çaykur Rizesporu 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Güncellenme 04 Mart 2017 21:16

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 22. hafta mücadelesinde kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'u konuk etti.

İlk yarıda topa sahip olmakta bir hayli başarılı olan Siyah Beyazlılar, gol fırsatı yaratmakta ise oldukça kısır bir görüntü sergilemesine karşın, Gökhan Gönül'ün 41. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş'ın bariz topla oynama üstünlüğüne ikinci yarıda da çare bulamayınca, ev sahibi ekip az pozisyonlu ancak net bir galibiyet almış oldu.

Bu sonuçla 53 puana yükselen Kara Kartal, ligdeki en yakın rakibi Başakşehir'le olan puan farkını da maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.

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