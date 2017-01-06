Beşiktaş saldırısında gözaltına 10 kişi hakkında tutuklama talebi

Beşiktaş saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10’unun tutuklanması istenildi.

Güncellenme 06 Ocak 2017 16:36

Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısından ardından olayla ilişkisi tespit edilerek gözaltına alınan 13 kişiden 10’u savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, 10 Aralık 2016 günü Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında bekleyen Çevik Kuvvet polisine yönelik gerçekleştirilen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği çifte terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Serbest bırakılan 4 şüpheliden 3'ünün adli kontrol talebi ile serbest bırakıldığı öğrenilirken birinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

CNN Türk