Beşiktaş saldırısı ile ilgili yeni gelişme

10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta yaşanan bombalı saldırılarla ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Polis kameralardan tespit ettiği kadın teröristin peşinde.

Güncellenme 24 Ocak 2017 21:42

İstanbul Beşiktaş'ta, 46 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili olarak polis yeni bulgulara ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bir kadın canlı bombalarla beraber saldırının yapıldığı bölgede saatler öncesinde keşif yaptı. Polis şimdi bu kadının peşinde.

10 Aralık’ta İstanbul’daki Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası, stadyum önünde bekleyen çevik kuvvet polislerinin yanına gelen terörist bomba yüklü aracı patlatmış, ardından da bir canlı saldırısı gerçekleşmişti. Saldırıda çoğu polis 46 kişi şehit oldu.

Beşiktaş saldırısına dair yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izlendi. Şehitler tepesi olarak adlandırılan bölgedeki saldırıyla ilgili yeni ipuçları ortaya çıkarıldı. İki canlı bomba ile birlikte bir kadının bölgede önceden keşif yaptığı anlaşıldı.Sabah gazetesi'nin haberine göre, o saldırılarda teröristlerin görüntü kayıtları incelendi. Otomobili kullanan kişi, saldırıyı gerçekleştiren Kadri Kılınç olarak belirlendi. Yanında bulunan canlı bomba Burak Yavuz ve arka koltukta ise bir kadının oturduğu keşfedildi. Bomba yüklü araç Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergahında sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keşif çalışması yapıldı.

İki erkek teröristin PKK'nın dağ kadrosundan olduğu, kimliği belirsiz kadının ise saldırının organizatörü olduğu değerlendiriliyor. Kamera görüntülerine göre, bomba yüklü siyah araç saatlerce taraftarın arasında dolaşıp saldırı için uygun zamanı kollamış.Polis şimdi katliam talimatını verip, sır olan kadın teröristin peşinde.

NTV