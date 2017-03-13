Beşiktaş rövanş hazırlığında

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile karşı karşıya geleceği rövanş maçı için hazırlıklara başladı.

Güncellenme 13 Mart 2017 16:06

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor mücadelesinde görev alan oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği vurgulandı.

Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Bu arada idman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Alman oyuncusu Andreas Beck, 30. doğum gününü teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla kutladı.

AA