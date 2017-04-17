Beşiktaş-Olympique karşılaşmasının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş-Olympique Lyon karşılaşmasının biletleri satışa sunulacak.

Güncellenme 17 Nisan 2017 15:20

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak maçın biletlerinin saat 14.00'ten itibaren ‪Vodafone Arena bilet satış gişesi,‪ www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 400 lira

Kategori 2: 375 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 140 lira

VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.