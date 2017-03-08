Beşiktaş Olympiakos karşısında avantaj arayacak
İsrailli ekip Hapoel Beer-Sheva'yı iki kez mağlup ederek Avrupa son 32 turunda son 16 tura adını yazdıran Beşiktaş Yunan ekip Olympiakos karşısında avantaj arayacak.
Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.
Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.
Kritik durum: 3 oyuncu kart sınırında
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan yarınki maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.
Sakatlığı süren Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül (Beck), Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.
Genç takım çalıştırıcısı maça çıkacak
Yunan ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Portekizli teknik direktör Paul Bento'nun görevine son verildi.
Bento'nun görevine son verilmesinin ardından genç takım antrenörü Vasilis Vouzas'ın yarınki karşılaşmada sahaya çıkması bekleniyor.
Kaynak:AA