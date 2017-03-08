Beşiktaş Olympiakos karşısında avantaj arayacak

İsrailli ekip Hapoel Beer-Sheva'yı iki kez mağlup ederek Avrupa son 32 turunda son 16 tura adını yazdıran Beşiktaş Yunan ekip Olympiakos karşısında avantaj arayacak.

Güncellenme 08 Mart 2017 13:26