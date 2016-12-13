Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak

Zirrat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşacak.

Güncellenme 13 Aralık 2016 12:54

Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılı rakibini de yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak.

BİLETLERDEN ELDE EDİLECEK BÜTÇE ŞEHİT AİLELERİNE VERİLECEK

Karşılaşmada kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek gelir, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tribün gelirinin, Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın Bursaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacağını açıklamış, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra tüm sporseverleri maça davet etmişti.

Bu arada, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada taraftarlara, "Tek yürek olmak için, şehitlerimiz için tüm sporseverleri Kayserispor maçımıza bekliyoruz." şeklinde çağrı yapıldı.

TERÖRE KARŞI OOMUZ OMUZA

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla şehitler unutulmayacak.

Beşiktaş Kulübünün yanı sıra taraftarlar da hazırlayacakları pankartlarla şehitleri anacak.