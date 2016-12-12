Beşiktaş-Kayserispor maçında teröre karşı omuz omuza durulacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, çarşamba günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesi kombinelerin kaldırıldığını açıkladı.

Güncellenme 12 Aralık 2016 13:05

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanan Bursaspor maçı sonrası saldırının gerçekleştiği yere gelerek karanfil bıraktı. Orman, çarşamba günü 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçın gelirinin saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine iletileceğini duyurdu.

Fikret Orman'ın açıklaması şöyle:

"Bugün burada cumartesi akşamı yaşanan en temel insan hakkı olan yaşama hakkını hedef alan saldırıyı kınamak üzere bir araya geldik. Bursa maçının hemen akabinde fedakar polislerimize yönelik alçak saldırıyı tüm camia adına lanetliyoruz. Bu saldırıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü, aynı zamanda kongre üyemiz olan Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası'nda çalışan arkadaşımız Tunç Uncu kardeşimizi kaybetmekten üzüntülüyüz. Bu ülkenin kuruluşunda Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar şehit vermiş bu camia ite köpeğe prim vermeyecektir."

ELDE EDİLECEK GELİR ŞEHİT AİLELERİNE VERİLECEK

"Çarşamba günü takım ayrımı yapmadan tüm sporseverleri stadımıza bekliyoruz. Herkes çarşamba günkü maça parasıyla gelebilir. Kombine biletleri kaldırıyoruz. Elde edilecek geliri şehit ailelerine vereceğiz. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş saat 20.30'da Kayserispor ile Vodafone Arena Stadı'nda karşılaşacak.