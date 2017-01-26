Beşiktaş, Kayserispor ile berabere kaldı

Güncellenme 26 Ocak 2017 23:22

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla, D Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, son 16 turunda sahasında C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Grupta son maçların ardından 8 puanla ikinci sırada yer alan Kayserispor ise son 16 turunda C Grubu'nun lideri Gençlerbirliği'ne konuk olacak.



22. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'ın hatalı pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Sedat Şahintürk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1



25. dakikada Kayserispor, skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan hareketlenen Nguemo'nun pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Erdem Onur Beytaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



44. dakikada Muhammed Enes Durmuş'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



60. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Umut Sönmez topa vurdu. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.



79. dakikada Hakan Aslantaş'ın ortasında kaleci Utku Yuvakuran, topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Welliton, şutunu çekti. Top auta gitti.



Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

KAYSERİSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Çağatay Şahan, Volkan Narinç, Cumhur Altay



Kayserispor: Muammer Yıldırım, Douglas (Dk. 46 Levent Gülen), Mabiala, Kubilay Sönmez, Deniz Türüç (Dk. 46 Varela), Umut Sönmez, Furkan Yaman (Dk. 59 Welliton), Erkan Kaş, Nguemo, Erdem Onur Beytaş, Hakan Aslantaş

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Mitrovic, Veli Kavlak, Fatih Aksoy, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 15 Muhammed Enes Durmuş) Dk. 72 Oğuzhan Aydoğan), Necip Uysal, Aras Özbiliz, Atınç Nukan, Rhodolfo, Sedat Şahintürk (Dk. 87 İbrahim Anıl Tekeli), Gökhan İnler



Goller: Dk. 22 Sedat Şahintürk (Beşiktaş), Dk. 25 Erdem Onur Beytaş (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Atınç Nukan, Dk. 75 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 72 Varela (Kayserispor)

NTV