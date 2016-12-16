Beşiktaş ile Kasımpaşa 27. defa karşılaşacak

Beşiktaş ve Kasımpaşa yarın gerçekleştirecek karşılaşma ile maç ligi tarihinde 27. kez bir araya gelmiş olacak.

Güncellenme 16 Aralık 2016 10:55

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 26 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 2 kez galibiyete ulaşabildi.

Beşiktaş'ın 55 golüne, Kasımpaşa 21 golle cevap verebildi.

Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ise ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

AA