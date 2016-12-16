Beşiktaş ile Kasımpaşa 27. defa karşılaşacak
Beşiktaş ve Kasımpaşa yarın gerçekleştirecek karşılaşma ile maç ligi tarihinde 27. kez bir araya gelmiş olacak.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 26 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 2 kez galibiyete ulaşabildi.
Beşiktaş'ın 55 golüne, Kasımpaşa 21 golle cevap verebildi.
Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ise ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
AA