Beşiktaş, hain saldırıda ölen Tunç Uncu'nun ailesine ev alacak

Fikret Orman, Beşiktaş'ta düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışan Tunç Uncu'nun ailesine ev alınmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Güncellenme 13 Aralık 2016 22:12

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, terör saldırısında yaşamını yitiren Tunç Uncu'nun ailesine ev almayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine, ev almaya karar verdiklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Fikret Orman, çok üzücü günler yaşadıklarını belirtti.

Kulüp binasının Vodafone Arena'ya taşınmasından önce Akaretler'de son yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını dile getiren Orman, aldıkları kararlarla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Yaşadığımız acı olayları konuştuk. Bugün çok değerli ağabeyimiz Faik Akdil’i uğurladık. Tunç Uncu kardeşimiz ile Faik Akdil ağabeyimiz yan yana yatıyorlar. Üzüntülüyüz. Camia olarak dimdik ayaktayız. Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılması ile alakalı bir talep vardı. Tunç’un ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik. Vodafone Arena’da bulunan Kartal Yuvası mağazalarından birine Tunç Uncu kardeşimizin ve kongre üyemiz Vefa Karakurdu’nun isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Gidenleri geri getiremiyoruz. İsimlerini yaşatmak için bir şey yapmak istedik. Yarın Kayserispor ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Bu maçtan elde edilecek gelir, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak."

AA