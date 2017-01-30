Beşiktaş gol oldu yağdı
Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lİg'in 19. hafta maçında Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 yendi. Beşiktaş bu galibiyetle 44 puanla ilk sırada yer aldı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.
9. dakikada Babel'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.
Oğuzhan, 28. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı.
50. dakikada Cenk Tosun, Beşiktaş'ı 3-0 öne geçiren golü attı.
Cenk Tosun, 56. dakikada farkı 4'e çıkaran gol attı: 4-0
Karşılaşmanın 63. dakikasında Tosiç'in kendi kalesine attığı golle Konyaspor farkı 3'e indirdi: 4-1
Tolgay Arslan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Cenk Tosun Beşiktaş'ı 5-1 öne geçirdi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
NTV