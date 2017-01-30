Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçının günü ve saati belli oldu
TFF, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda oynanacak maçların gün ve saatlerini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelelerine sahne olacak maç programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.
Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:
4 Şubat 2017 Cumartesi
Tuzlaspor - Sivasspor / Saat 14.00
Gençlerbirliği - Kayserispor / Saat 16.15
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor / Saat 18.30
M.Başakşehir - Galatasaray / Saat 20.30
5 Şubat 2017 Pazar
Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor / Saat 12.30
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor / Saat 15.30
Kasımpaşa - Osmanlıspor / Saat 16.15
Beşiktaş - Fenerbahçe / Saat 20.30
NTV