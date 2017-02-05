Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kadroları belli oldu

Güncellenme 05 Şubat 2017 19:32

Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında karşı karşıya geliyor.

HAKEM ALİ PALABIYIK

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Andriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Robin van Persie

Futbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe maçını bu akşam 20.30'dan itibaren ntv.com.tr'den de canlı anlatımla takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ YA DA FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatmada da beraberlik devam ederse çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI

İddaa, derbide Beşiktaş'ın maçı kazanması için 1.80 oran belirlerken, bu oran Fenerbahçe galibiyetinde 3.00 olarak belirlendi.

Derbinin berabere bitmesi durumunda ise bahisseverler 3.20 oranında kazanacak.

ALEX DE SOUZA'DAN DERBİ MESAJI

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi.

Instagram hesabından bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Alex, yanına da “Başarılar Fenerbahçem” yazdı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

BEŞİKTAŞ, KUPADA FENERBAHÇE'YE 34 YILDIR ÜSTÜN



İki ekip Türkiye Kupası tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek. Kupada oynanan 19 maçta siyah-beyazlı ekip 11 kez galip geldi. Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.



İki takım kupada ilk kez 1978 yılında karşılaştı ve bu maçı Fenerbahçe uzatmada 2-1 kazandı. Fenerbahçe Kupada ezeli rakibini en son 1983 yılında mağlup etti. 4 Mayıs 1983 tarihinde oynanan maç 1-1 berabere bitmiş ancak Beşiktaş, sarı kart cezalısı Mehmet Ekşi'yi oynattığı için Fenerbahçe bu maçı 3-0 hükmen kazanmıştı. Bu maçın ardından Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı.

İki takım kupada en son 13 Mayıs 2009 tarihinde finalde karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan final maçını Beşiktaş, Bobo'nun iki, Yusuf Şimşek ve Holosko'nun birer golüyle 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kupa tarihinde iki takım iki kez daha finalde karşılaştı ve bu finallerden de Beşiktaş zaferle ayrıldı.

Beşiktaş kupada son finalini 2010-2011 sezonunda oynamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla yenerek kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe ise kupada geçen sezon final oynamış ve Galatasaray'a 1-0 yenilmişti.

FENERBAHÇE'DE SOW VE OZAN'DAN İYİ HABER!



Kupadaki derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Sow ve Ozan Tufan, görev verilerse derbide oynayabilecek.



Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanacak maça çevrildi. Derbi öncesi sakatlığı geçen Ozan Tufan ve Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Moussa Sow’un oynayabilecek duruma gelmesi teknik direktör Dick Advocaat'ın elini güçlendirdi.

Ezeli rakibi Beşiktaş ile ilk kez Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat kadrosunu netleştiriyor.



Hollandalı teknik adam, kaleyi yine kaptan Volkan Demirel'e emanet edecek. Savunma dörtlüsünde değişiklik yapmak istemeyen Advocaat; Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'a forma verecek.



Advocaat; Mehmet topal ve Josef’i de ilk 11’de oynatacak. Lens’in yeri garanti durumda. Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırmak isteyen sarı-lacivertlilerde Moussa Sow ve Ozan Tufan da forma giyebilecek. Senegal Milli Takımı ile yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.



Volkan Şen ve Salih Uçan'ın ise sakatlıkları sürüyor. 1,5 ay kadro dışı bırakıldıktan sonra hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel de görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

NTV