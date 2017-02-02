Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Güncellenme 02 Şubat 2017 19:47

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Büyük derbinin bilet fiyatları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında karşı karşıya geliyor.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KİMLİĞİMİZİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Moussa Sow, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları derbi maça en iyi şekilde hazır olmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Beşiktaş'ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçeyiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor."

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe ekibinin Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00’da başlayan antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü.

Kayserispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.