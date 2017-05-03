Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın itibariyle satışa çıkacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın biletlerinin yarın saat 14.00'te satışa sunulacağı bildirildi. Bilet fiyatlarının 150 ile 450 lira arasında değiştiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450
Kategori 2: 400
Kategori 3: 350
Kategori 4: 325
Kategori 5: 300
Kategori 6: 275
Kategori 7: 160
Kategori 8: 150
VIP: 950
1903 A-E Blok: 950
1903 B-D Blok: 1050
1903 C Blok: 1100
AA