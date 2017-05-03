Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın itibariyle satışa çıkacak.

Güncellenme 03 Mayıs 2017 17:36

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın biletlerinin yarın saat 14.00'te satışa sunulacağı bildirildi. Bilet fiyatlarının 150 ile 450 lira arasında değiştiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 450

Kategori 2: 400

Kategori 3: 350

Kategori 4: 325

Kategori 5: 300

Kategori 6: 275

Kategori 7: 160

Kategori 8: 150

VIP: 950

1903 A-E Blok: 950

1903 B-D Blok: 1050

1903 C Blok: 1100

AA

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