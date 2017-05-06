Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Güncellenme 06 Mayıs 2017 11:04



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor. Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de 56 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlı takımla golsüz berabere kalmıştı.

Dusko Tosic cezalı

Beşiktaş derbi maça sarı kart cezalısı Dusko Tosic'ten yoksun olarak çıkacak.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada bu sezon 8. sarı kartını gören Sırp oyuncu derbide görev yapamayacak.

Atiba Hutchinson'un durumu

Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Tolgay Arslan'a bırakan Atiba Hutchinson'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta içi tedavisi devam eden Kanadalı oyuncu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

İki oyuncu sarı kart sınırında

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı henüz geçmeyen Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

Son 3 maçta savunma performansı kötü

Beşiktaş, derbi maç öncesi son haftalardaki savunma performansıyla kötü bir görüntü verdi.

Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 3 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Gençlerbirliği ile oynanan maçı 3-0 kazandıktan sonra Trabzonspor ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında 3'er gol yiyen siyah-beyazlılar, Adanaspor'u mağlup etmesine rağmen kalesinde 2 gol daha görmüştü. Beşiktaş, bu 3 maçta toplam 8 gol yedi.

Necip Uysal ve Tolgay Arslan forma bekliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, derbide görev vereceği oyuncuları bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanın ardından belirlemesi bekleniyor.

Hafta içi yapılan antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamayan Hutchinson'ın yerine Necip Uysal ve Tolgay Arslan ikilisinden birine görev vermesi beklenen tecrübeli teknik adam, Tosic'in boşluğunu ise Atınç Nukan ile doldurmayı planlıyor. Hutchinson'ın forma giyememesi halinde Şenol Güneş'in diğer seçeneği ise Tolgay Arslan'ı Kanadalı oyuncunun yerine, Necip Uysal'ı da savunmada görevlendirmek olacak.

Forvette alternatif çok

Şenol Güneş'in zorlu derbi mücadelesinde karar vermekte zorlanacağı mevkilerden biri de forvet hattı olacak.

Son haftaların formsuz ismi Cenk Tosun'u Medipol Başakşehir karşısında görevlendiren tecrübeli teknik adamın elinde ayrıca Vincent Aboubakar ile Demba Ba bulunuyor. Son 3 karşılaşmada 2 gol kaydeden Aboubakar'ın yanı sıra uzun bir aradan sonra forma şansı yakalayan Demba Ba da Medipol Başakşehir karşısında attığı golle hazır bir görüntü verdi.

Beşiktaş'ın derbi mücadelesine Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay Arslan (Hutchinson), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.