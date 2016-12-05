Beşiktaş Dinamo Kiev'e konuk oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in konuğu oluyor.

Güncellenme 05 Aralık 2016 13:00

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en önemli maçlarından birine yarın çıkacak.

B Grubu'nda yaptığı 5 maçta bir galibiyet, dört beraberlikle 7 puana ulaşan ve gruptan çıkma şansını son haftaya bırakan siyah-beyazlı ekip, yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak.

Beşiktaş, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez gruptan üst tura çıkmayı hedefleyecek. İki takım arasındaki mücadeleyi, İskoç hakem Craig Thomson yönetecek. Thomson'un yardımcılıklarını Alan Mulvanny ve David McGeachie yapacak. Douglas Potter'ın dördüncü hakem olarak görevlendirildiği maçın ilave yardımcı hakemliklerini ise Kevin Clancy ve Andrew Dallas üstlenecek.

Maç TSİ 22.45'te

İki takım arasında Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabaka, 6 Aralık Salı günü başlayıp 7 Aralık Çarşamba'nın ilk saati içinde tamamlanacak.

Galibiyette diğer maça bakmadan üst tura çıkacak

Siyah-beyazlı takım, Dinamo Kiev'i yendiği takdirde puanını 10'a yükselterek Benfica ile Napoli arasında Portekiz'de oynanacak karşılaşmanın sonucunu beklemeden üst tura çıkacak.

Beşiktaş, maçı kazanması ve grupta sekizer puanlı Benfica ile Napoli arasındaki karşılaşmanın da berabere bitmesi durumunda lider olarak üst tura adını yazdıracak.

Beraberlikte Napoli'nin yenilgisini bekleyecek

Beşiktaş, Dinamo Kiev ile berabere kaldığı takdirde Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek.

Deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Napoli'yle sahasında 1-1 berabere kalan ve ikili averajda rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev ile berabere kalması, İtalyan ekibinin de Benfica'ya yenilmesi halinde üst tura yükselecek.

Dinamo Kiev ile berabere kalması ve Napoli'nin de Benfica'yı yenmesi halinde ikili averajda Portekiz ekibine karşı dezavantajlı olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Yenilmezse bir ilke imza atacak

Beşiktaş, Dinamo Kiev'e yenilmediği takdirde Türk takımları içinde bir ilke de imza atacak.

Siyah-beyazlı ekip, berabere kalsa bile Şampiyonlar Ligi'nde grupta namağlup ilk takım olma unvanını elde edecek.

En golcüler Aboubakar ile Quaresma

Tarihinin en kritik maçlarından birini oynayacak Beşiktaş'ın güvendiği isimlerin başında, Vincent Aboubakar ile Ricardo Quaresma gelecek.

Her iki oyuncu şu ana dek üçer kez rakip fileleri havalandırdı. Grupta şu ana dek 9 gol atan siyah-beyazlı takımın 6 golü Aboubakar ve Quaresma ikilisinden geldi.

Son antrenmanı akşam yapacak

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı takımın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Aboubakar muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.